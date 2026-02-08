En ce début février, il est temps de présenter la sélection de 10 albums de 2025 de Zirck Radio. Et la playlist spéciale Best Post-Rock Albums of 2025 reprend un titre de chacun de ces albums.

Albums

Myriad Drone – A World Without Us (Bird’s Robe Records)

Black Narcissus – There Lingers One Who’s Long Forgotten

Slow Crush – Thirst (Pure Noise Records)

Moving Mountains – Pruning of the Lower Limbs (Wax Bodega)

We Lost the Sea – A Single Flower (Bird’s Robe Records)

A Place in Between – Wander Into Bliss

Gisli Gunnarsson – Úr Öskunni (By Norse Music)

BLAK – Mont Solitud

L.O.E – Chiaroscuro (Hopeful Tragedy Records)

distance – so as not to forget

En bonus, 2 titres extraits de 2 EP de l’année s’ajoutent à la playlist.

EP

Salvaguarda – Trazas (Aloud Music)

motifs – If This House Was Bigger (KittyWu Records)

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w-S8EU-46D2mdyjCOl6SyqA

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/78qUOU4KbXsZQadRoZnr4k

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/14927347403