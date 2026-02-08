best_post-rock_albums_2025-1920

Best Post-Rock Albums of 2025

En ce début février, il est temps de présenter la sélection de 10 albums de 2025 de Zirck Radio. Et la playlist spéciale Best Post-Rock Albums of 2025 reprend un titre de chacun de ces albums.

Albums

Myriad DroneA World Without Us (Bird’s Robe Records)
Black NarcissusThere Lingers One Who’s Long Forgotten
Slow CrushThirst (Pure Noise Records)
Moving MountainsPruning of the Lower Limbs (Wax Bodega)
We Lost the SeaA Single Flower (Bird’s Robe Records)
A Place in BetweenWander Into Bliss
Gisli GunnarssonÚr Öskunni (By Norse Music)
BLAKMont Solitud
L.O.EChiaroscuro (Hopeful Tragedy Records)
distanceso as not to forget

En bonus, 2 titres extraits de 2 EP de l’année s’ajoutent à la playlist.

EP

SalvaguardaTrazas (Aloud Music)
motifsIf This House Was Bigger (KittyWu Records)

La playlist est disponible :
– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w-S8EU-46D2mdyjCOl6SyqA
– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/78qUOU4KbXsZQadRoZnr4k
– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/14927347403

