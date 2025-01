Best Post-Rock Videos of 2024

Pour cette nouvelle année, Zirck Radio vous propose sa sélection des 12 meilleures vidéos Post-Rock publiées en 2024 partagées sur la page Facebook.

Numéro 12 : What Aleph Said – Taklamakan

Numéro 11 : Echotide – All Frequencies Wide Open

Numéro 10 : We Came From the North – Traitor Mechanics

Numéro 9 : The Lumberjack Feedback – Failing to Witness His Mighty Work

Numéro 8 : Mountaineer – Prism

Numéro 7 : Myriad Drone – DYHAMTTAJ

Numéro 6 : Last Leaf Down – Silence

Numéro 5 : Astreyane – Unda

Numéro 4 : Tides From Nebula – Rhino

Numéro 3 : Midas Fall – I Am Wrong

Numéro 2 : Noir|Reva – Svartur

Numéro 1 : Alcest – Flamme Jumelle