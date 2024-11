Post-Rock Discoveries (11-2024)

Un condensé de l’actualité Post-Rock de cette rentrée 2024, en 12 vidéos, c’est ce que vous propose la nouvelle édition de Post-Rock Discoveries.

Vous retrouvez en playlist des nouveaux titres de We Came From the North, Noir|Reva, Astreyane, Tides From Nebula, A Swarm of the Sun, The Lumberjack Feedback, Echotide, Mountaineer, Could Seed, Kerretta, Outlander et Brutus.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Wqbjapo6AtEu-9ezK4viG

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/5MKYDLPGY7fnhfNxQLxlGG

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/5088284404