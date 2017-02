Mutiny on the Bounty, le groupe le plus hype du Post-Rock ? Digital Tropics, le dernier album des luxembourgeois, ne peut en tout cas que les conforter dans ce titre.

Le groupe affine encore son style en abandonnant complètement le chant et en survitaminant son mélange de Math-Rock et Post-Rock par des rythmes très élevés. Un électro aux sonorités très eighties colore également bien souvent les compositions. Les morceaux sont condensés, avant tout efficaces, souvent fun et toujours taillés pour la scène, une discipline dans laquelle le groupe excelle aussi.





