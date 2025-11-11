Post-Rock Discoveries (11-2025)

L’édition de la rentrée 2025 de Post-Rock Discoveries est en ligne. Elle propose un florilège de l’actualité Post-Rock, si possible en vidéo. Vous retrouvez en playlist des nouveaux titres de L.O.E, Flaw, Motifs, we.own.the.sky, Slow Crush, A Place in Between, Sunlight Ascending et Under Old Trees, ainsi que des titres live de Brutus, Lights & Motion, We Lost the Sea et Tides From Nebula.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Wqbjapo6AtEu-9ezK4viG

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/5MKYDLPGY7fnhfNxQLxlGG

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/5088284404