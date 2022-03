La playlist spéciale « Best Post-Rock Albums of 2021 » met en avant une sélection de 10 albums Post-Rock parus en 2021, par l’intermédiaire d’une vidéo d’un extrait de chaque album.

Maybeshewill – No Feeling Is Final (The Robot Needs Home Collective)

God Is an Astronaut – Ghost Tapes #10 (Napalm Records)

Stone From the Sky – Songs From the Deepwater (More Fuzz)

Böira – Cendres ~ Mineral (Aloud Music Ltd)

Daxma – Unmarked Boxes (Blues Funeral Recordings)

Shy, Low – Snake Behind The Sun (Pelagic Records)

Mogwai – As The Love Continues (Rock Action Records)

Blankenberge – Everything

Slow Crush – Hush (Church Road Records)

Hemelbestormer – Collide & Merge (Ván Records)

Et en bonus, nous avons un single de Sara Zozaya ft. ṘO et un extrait de l’EP d’AprilBlue.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w_F9wW95QbypFOifD0ak0No

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/7KPdUlo9pvfabC2mxJNnBK

– sur Deezer : https://deezer.page.link/Wr4MrMU35oCnumGu5