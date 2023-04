Brutus – Unison Life

C’était obligatoire, ce nouveau Brutus devait être énorme, et, n’allons pas par 4 chemins, Unison Life est un incontournable de l’année 2022.

Alors, on aura tôt fait de dire qu’il s’agit de l’album de la maturité, mais ce Unison Life est surtout le 3ième album d’un groupe hors-norme. Il est certain qu’on est assez loin du son du premier album de Brutus et d’aucuns ne manqueront pas de regretter la fraîcheur hardcore et un son plus brut. Il est certain aussi que ce nouvel album est bien plus construit et bénéficie d’une production de très haut niveau.

Sur Unison Life, seul Miles Aways est un peu en retrait, il faut le prendre un peu comme une intro. Le deuxième titre, Brave, est absolument monstrueux. D’une complexité inouïe, il reste pour autant d’une mélodicité juste magique. Victoria, ensuite, est sans doute le titre de construction la plus classique de l’album (ça reste très riche, ça reste du Brutus bien sûr). Le titre pourrait peut-être toucher un public plus large, et deviendra sans doute un incontournable du répertoire du groupe. What Have We Done, autre titre emblématique de l’album, se distingue par un rythme relativement lent. Liar est peut-être le titre le plus proche des morceaux de Nest. Il regroupe un peu toutes les forces caractéristiques de Brutus. Quels riffs ! Quelle basse ! Chainlife est lui le morceau « cajolant » de l’abum, il alterne entre passages vraiment doux et moments plus catchys.

Unison Life est un album d’exception, d’une densité vraiment rare. Avec, en plus, un bon soutien à l’international de Sargent House, la notoriété de Brutus ne pourra que continuer à croître encore et encore.