L’incontournable Dunk!festival se tiendra cette année du 9 au 11 mai à Gand en Belgique. Le festival entièrement consacré aux musiques Post-Rock réunira à l’affiche pas moins de 45 noms répartis sur ces 3 jours.

La playlist spéciale Dunk!festival 2024 vous propose une sélection de 12 vidéos d’artistes présents à cette édition. Vous y trouverez des titres de sleepmakeswaves, Emma Ruth Ruddle, Ranges, Jambinai, Spurv, Lost in Kiev, Outrun the Sunlight, Cloakroom, Din of Celestial Birds, Jo Quail, Goodbye Meteor et le_mol.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w_Iy4SkvX8vkVt4I6ZNkUOy

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/2EqC24bZNDSKPwY5OGFSE3

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/12629259163