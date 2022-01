Maybeshewill – No Feeling Is Final

En 2015, Maybeshewill annonçait leur séparation après une dernière petite tournée. Mais depuis 2018, des espoirs de reformation existaient, car à l’invitation de Robert Smith des Cure, le groupe a participé au Meltdown Festival. Et c’est donc en novembre de cette année que Maybeshewill publie son 5ième album intitulé No Feeling Is Final.

Une chose est sûre, Maybeshewill fait toujours du Maybeshewill. Peut-être plus que jamais, le groupe trouve sur cet album l’équilibre parfait entre les instruments classiques, l’électro, et les guitares. S’il ne renouvelle pas vraiment son style, la richesse obtenue par les 3 types d’instrumentation suffit à apporter l’originalité nécessaire et éviter toute impression de redite. Et on atteint le Graal lorsqu’on touche à l’émotion, surtout sur des titres comme Zarah, Complicity, Invincible Summer et Refuturing. On remarquera aussi tout particulièrement l’étonnant Green Unpleasant Land avec son côté très folk.

Par la multiplicité des sons et la diversité mélodique, le groupe anglais arrive à produire un album Post-Rock référence en terme de densité, comparable au dernier album de Caspian par exemple, mais dans un style toutefois très différent. Chapeau Maybeshewill, et merci d’être revenu !