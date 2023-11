Svalbard – The Weight of the Mask

Encore un album à la croisée des styles ! À la première écoute, on pourrait classer ce 4ième album du groupe de Bristol comme Post-Hardcore, au côté de leurs compatriotes de Rolo Tomassi. Mais, ce serait être un peu trop rapide.

L’album fait appel à de multiples influences, une construction Metal pour Eternal Spirits par exemple, une approche plus Post-Rock pour How to Swim Down. Sur November, Serena Cherry s’essaye même à égrainer quelques phrases parler, sur des guitares très atmosphériques, avant de partir sur une accélération, à la manière de Brutus. Et au final, globalement, on pourrait plutôt rapprocher ce The Weight of the Mask du dernier album d’Astronoid pour sa couleur shoegaze rapide, teintée de blast beat.

Avec ses inspirations multiples et une grande inventivité mélodique, ce nouvel album de Svalvard est fait pour plaire. Et, comme il est bourré de qualités, pour peu de n’être pas rebuté par les passages hurlés des 2 vocalistes, pourquoi ne pas se laisser séduire ?