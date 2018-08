Mais d’où sortent donc ces musiciens hors du commun ? C’est Dunk!Records qui publie Ameretat, le premier album de ce groupe belge. Ils ont également eu le droit à un premier passage au Dunk!Festival cette année.

Astodan, c’est certes souvent quelques notes de piano et une touche d’électro, mais les guitares sont largement prédominantes. La musique est intuitive, d’une efficacité simple qu’on a plaisir à retrouver dans le Post-Rock. Et les compositions sont donc portées par des musiciens d’exception qui ont l’air de jouer du Post-Rock ensemble depuis plus de 10 ans.

Pour ce premier album, pas grand chose à reprocher à Astodan, si ce n’est qu’on aimerait vite en avoir plus, avec peut-être un peu plus d’audace. Mais il ne faudrait pas perdre cette très belle spontanéité.





- Astodan sur Facebook