Toundra – Vortex

Vortex est déjà le 5ième album des espagnols de Toundra, le premier à bénéficier d’un titre autre que son numéro. Le groupe a souvent montré son large panel musical, mais les albums, jusque là, était plutôt orientés vers un Post-Rock proche de Post-Metal aux constructions parfois complexes.

Ce nouvel album ne révolutionne en rien le style de Toundra. Mais le groupe a choisi aujourd’hui de faire une musique moins uniformément agressive. L’intro de Vortex donne le ton du changement avec une composition tout en douceur à la guitare sèche. La suite navigue entre passages puissants et riches musicalement et moments plus calmes. Tuareg, un long morceau de plus de 8 minutes, est représentatif de la globalité de l’album. L’entame est énergique, les structures complexes se chevauchent, c’est le Toundra qu’on connaît le mieux. Les riffs toujours tranchants deviennent ensuite plus posés, plus rythmés. Et c’est au bout de 5 minutes qu’on change d’atmosphère avec des guitares claires qui nous emmènent sur une mélodie belle et mélancolique qui étreint le cœur.

Avec Vortex, Toundra s’éloigne un peu du Post-Metal, mais propose, sans se renier, un album Post-Rock plus équilibré qui pourrait toucher un public plus large. Le groupe confirme une fois de plus son énorme talent et pose une pierre pour son accession au rang de groupe incontournable de la scène Post-Rock mondiale.

- Le site officiel de Toundra