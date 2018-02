Zaius – Of Adoration

Originaire de Chicago, Zaius avait déjà publié 2 EP en 2011 et 2013. Le style était plutôt Metal, même si leur musique était instrumentale et avec certaines sonorités Post-Rock. Sorti en 2017, Of Adoration est le premier album du groupe qui a aujourd’hui la volonté affirmée de se rapprocher du son de leurs compatriotes d’If These Trees Could Talk ou de Pelican.

Phaneron, le premier titre de l’album, est celui qui, par la lourdeur de ses riffs, rappelle le plus les racines Metal du groupe. Pour la suite, le son se fait plus Post-Rock, un Post-Rock brillant, un peu complexe et énergique. Cela est particulièrement vrai pour le single Seirenes, où douces notes de guitare et riffs recherchés alternent. Magnolia, quant à lui, après une calme intro, montre une face plus punchy allant flirter avec le Punk.

Zaius a décidé de passer la vitesse supérieure, avec un premier album publié sur un label (Prosthetic Records), un premier clip et une évolution de leur style vers un Post-Rock puissant. Et c’est une réussite remarquable.





- Zaius sur Facebook