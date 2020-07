Barrens – Penumbra

À la sortie de ce Penumbra, Pelagic Records a présenté Barrens comme étant composé de 2 membres très expérimentés du groupe injustement méconnu (selon eux) Scraps of Tapes. Et, il est vrai que ce premier album de ces suédois n’a rien d’un coup d’essai d’un jeune groupe inexpérimenté !

Ce qui marque en premier lieu avec Barrens, c’est son empreinte sonore, très personnelle et reconnaissable. Elle est une étonnante alliance d’un côté très synthétique, un peu à la manière de Caspian, et d’un côté très rugueux. Mais la remarquable réussite de l’album vient ensuite d’une inspiration mélodique qui ne se dément pas sur la longueur, des titres phares, jusqu’aux morceaux de transition. La musique est bien souvent très incisive, elle est également marquée par une certaine mélancolie et toujours ciselée avec grande finesse à la manière des grands noms du Post-Rock. Barrens nous délivre, dès ses débuts, une belle pépite.