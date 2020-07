Post-Rock With Male Vocals

Pour faire le pendant à la playlist « Post-Rock With Female Vocals », cette playlist spéciale est composée d’une sélection de 12 titres Post-Rock avec voix masculine. On y retrouve Képzelt Város, Sky Architects, Var, Milanku, Alcest, Hyedra, Holy Fawn, Jambinai, Last Leaf Down, Monograf, Exquirla et Caspian.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w-NWVXzq6yDUkxRDNzv3p-Q

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/7iHHHXg25FC844HS2USsg7

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/7895254282