Parce que mieux vaut tard que jamais, la playlist spéciale Best Post-Rock Albums of 2022 est enfin en ligne. Une année peut-être un peu en retrait en matière de Post-Rock instrumental, mais cela est compensé par, bien sûr, un nouvel album de Brutus, et par de très bonnes productions Shoegaze.

On retrouve pour cette édition 10 titres d’une sélection de 10 albums de 2022 :

Brutus – Unison Life (Sargent House)

Astronoid – Radiant Bloom (3DOT Recordings)

Motifs – Remember a Stranger

Grivo – Omit (Church Road Records)

E-L-R – Vexier (Prophecy Productions)

Endless Dive – A Brief History of a Kind Human (Luik Music)

Toundra – Hex (Inside Out Music)

Hiroe – Wrought (Pelagic Records)

Crippled Black Phoenix – Banefyre (Season of Mist)

Glaston – I Am Whole

Et en bonus, nous avons 2 titres extraits de 2 EP :

Jambinai – Apparition (Bella Union)

Design Flaw – Beasts of a Future Decay

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w8ooVqqiagZYvxANxfMZtJK

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/0TXSmMbf9EZBKaGKWCKAiP

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/11358473504