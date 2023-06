Dunk!festival 2023

Cette playlist spéciale met en avant une sélection de 12 groupes présents à l’édition 2023 du Dunk!festival, qui se tient du 18 au 20 mai à Gand en Belgique.

On retrouve en vidéo God Is an Astronaut, Caspian, Maybeshewill, Solkyri, Glaston, We Lost the Sea, Seims, Svntax Error, A.A. Williams, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, Ef et Le Temps du Loup.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9qxOQ3Uz7AQxd2bkMDPD3T

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/2t9EF2OQMEMvUz7X89QGVJ

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/11372372164