Colaris est loin de sortir de nul part, ils publient déjà régulièrement depuis 2011. Nexus, paru en juillet 2015, est leur 2ième album.

La musique se fait cette fois un peu plus brutale, tout en bénéficiant toujours d’une instrumentalisation très élégante. Le groupe garde un son très Post-Rock, en digne représentant de la scène Post-Rock allemande. Nexus regorge de belles mélodies, on mentionnera tout particulièrement Mælstrøm, dont la boucle mélodique est tout à fait hypnotique. On obtient, avec cette richesse, une bonne production et l’expérience de Colaris, un album Post-Rock de belle facture.





- Le site officiel de Colaris