Lo’ There Do I See My Brother – Northern Shore

Ce Northern Shore de Lo’ There Do I See My Brother (désormais simplement Lo’ There) est un modèle d’album de nouveau Rock Indé américain patiné de Post-Rock. Il possède quelques « tubes » Rock Indé (You Can’t Take It With You, Twenty Three, At The End Of All Things), sur lesquels le Post-Rock n’est plus qu’une lointaine influence. Le chant est heureusement en net progrès par rapport au précédent album. D’autres titres sont instrumentaux et de son nettement plus Post-Rock (We’re Not Building Pianos, We’re Making Machines, Do Androids Dream of Electric Sheep?). Et étrangement, l’amalgame se fait très bien sur la longueur de l’album.

Lo’ There se cantonne pour l’heure aux States. Mais le groupe a le potentiel pour voir plus grand.





- Le site officiel de Lo’ There