Compass & Knife, groupe de Tacoma (Nord-Ouest des Etats-Unis), a publié fin 2015 The Setting of the Old Sun, un deuxième album une nouvelle fois très intéressant, très bien produit et soutenu par un clip pour le single Drowned in Desire.

Les morceaux de ce The Setting of the Old Sun sont construits un peu comme ceux d’Alcest période Shelter, de belles mélodies éthérées sont soutenues par des nappes de guitares façon Shoegaze, le son se rapprochant parfois du Metal. L’album est globalement de très bonne qualité, mais un titre sort vraiment du lot. Un brin de magie opère sur Drowned in Desire et l’alchimie entre les différentes lignes mélodiques se réalise parfaitement.





- Le site officiel de Compass & Knife