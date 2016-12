Böira est un jeune groupe catalan qui a publié un premier album en juillet 2015. Si de la runa naixés ne comporte que 5 titres, mais les morceaux sont longs et riches et multiplient les expérimentations.

On trouvera un beau crescendo Post-Rock sur El que escolten els arbres, des guitares très fortes par moment, des rythmes plus saccadés sur Volcano. Allau démarre comme du Post-Rock cinématique (on pourrait croire à un titre de Lights & Motion), mais le morceau continue de manière nettement plus énergique avec entre autre un chant hurlé. Un point commun toutefois à tous les titres, le clavier est constamment présent, sous forme de synthé ou de piano.

Peut-être que cette variété de styles peut également permettre au groupe de convaincre un large public. Ce premier album a en tout cas été accueilli très favorablement par les différents médias du Post-Rock, il est très prometteur.





