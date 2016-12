Après l’excellent album Not Afraid Anymore de début 2013, Oak a publié à la fin de cette même année un split avec [IntoTheTide​]​. On y trouve 2 titres inédits d’Oak de très grande qualité. Un groupe français qui mériterait d’avoir bien plus de notoriété.

Un nouvel EP a été annoncé pour la fin 2015.





