Post-Rock Discoveries (08-2020)

Même dans la torpeur de l’été, l’actualité du Post-Rock ne s’arrête pas, avec notamment un nouveau morceau de I Hear Sirens. Dans cette nouvelle édition de la playlist Post-Rock Discoveries, on retrouve également des titres de A Sudden Burst of Color, DDENT, le_mol, Jambinai, Meridiano De Zürich, Fall of Messiah, Mint Field, Under Old Trees, Emma Ruth Rundle, Sora Shima et Gruppe Planet.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Wqbjapo6AtEu-9ezK4viG

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/5MKYDLPGY7fnhfNxQLxlGG

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/5088284404