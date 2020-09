Grâce sans doute aux locomotives que sont Toundra et le festival AMFest à Barcelone, la scène Post-Rock espagnole est l’une des plus importantes d’Europe. La playlist spéciale « Spanish Post-Rock » met à l’honneur Toundra, Audiolepsia, Syberia, Heydra, Medussa, Ṙo, We Were Heading North, Exquirla, Le Temps du Loup, Antier, Jardín de la Croix et Böira.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w-FVyuccte5X8JqSHWv_0ve

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/3auK9lkWTzDKtaIMLbhIcQ

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/8173231362