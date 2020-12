Post-Rock Discoveries (12-2020)

Avant les traditionnels best of annuels, la nouvelle édition de Post-Rock Discoveries revient sur l’actualité Post-Rock de cette fin d’année. Celle-ci a bien sûr été marquée par la révélation d’un nouveau morceau de God Is a Astronaut.

On retrouve en playlist également des titres de Bound, Buzz, Weal, Yndian Mynah, Across the Moment, Sidus, Pictures of Wild Life, Show Me a Dinosaur, Iress, iiah et Satellites.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Wqbjapo6AtEu-9ezK4viG

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/5MKYDLPGY7fnhfNxQLxlGG

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/5088284404