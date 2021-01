Best Post-Rock Videos of 2020

Il est temps de révéler le best of annuel des vidéos postées sur la page Facebook de Zirck Radio. Leur nombre est impressionnant, même si certains projets de tournage ont peut-être été reportés. La production permet en tout cas de réaliser une belle sélection de 20 vidéos de grande qualité. Un grand merci à tous les groupes cités ci-dessous !

Numéro 20 : Slow Crush – Reel





Numéro 19 : Coldbones – Collapse





Numéro 18 : I Hear Sirens – Ad Caelum





Numéro 17 : Across the Moment – Essence





Numéro 16 : Mint Field – Natural





Numéro 15 : Buzz – Inside





Numéro 14 : Hyedra – Nonbait





Numéro 13 : Venice May – Limerence





Numéro 12 : A Place in Between – Inspiral





Numéro 11 : Képzelt Város – Dissenter





Numéro 10 : Still Motions – Through Doubt, Comes Clarity





Numéro 9 : A Sudden Burst of Colour – Forever





Numéro 8 : Zealand The North – Spirit Home





Numéro 7 : Glaciers – The Brave Son





Numéro 6 : Catacombe – Alvor





Numéro 5 : Yakhchal – 74 Hours Sleep on the Street





Numéro 4 : God Is an Astronaut – Burial





Numéro 3 : Jambinai – Onda





Numéro 2 : Var – Run





Numéro 1 : Bound – The Bellows