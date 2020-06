belgian_post_rock

La scène Post-Rock belge est très riche. Elle mérite bien une playlist spéciale. On y retrouve des titres de Yakhchal, Turpentine Valley, Endless Dive, Brutus, Slow Crush, Terraformer, Mantis, All We Expected, Astodan, Last of Us, Wanheda et We Stood Like Kings.

La playlist est disponible :

- en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Evx77aeBC8UFRWo8tzcmI

- sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/2O9AACOsHYnfpcr1tqVtrr

- sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/7625401882