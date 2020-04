Syberia – Seeds of Change

Syberia avait été une très belle révélation en 2012, lors de la sortie de son premier EP, plein de fraîcheur et de spontanéité. Les choses se sont bien enchaînées ensuite pour le groupe espagnol avec un premier album, Drawing a Future, en 2012, un deuxième album, Resiliency, en 2016 et des tournées espagnoles et européennes.

Syberia est revenu en octobre 2019 avec son troisième album intitulé Seeds of Change et publié chez Blacklight Media/Metal Blade Records cette fois. Les nouveaux titres sont, comme par le passé, constamment intenses, riches, avec peut-être un peu plus de maturité. Ils sont souvent longs, avec une certaine progression dans les compositions. On pourrait presque parler à leur sujet de scénarisation, au même titre que pour le clip du single Empire of Oppression. Et enfin, n’oublions pas la marque de fabrique du groupe qui sont les riffs d’une grande efficacité. La flamme est toujours là !

Comme on pouvait l’espérer à l’époque du premier EP, Syberia est bien devenu un très bon groupe de Post-Rock.





- Syberia sur Facebook