Best Post-Rock Albums of 2020

Le millésime 2020 de la traditionnelle playlist spéciale Best Post-Rock Albums est en ligne. Elle regroupe des extraits d’une sélection de 10 albums de 2020.

Caspian – On Circles (Triple Crown Records)

Coldbones – The Cataclysm (Dunk!records)

Barrens – Penumbra (Pelagic Records)

Bound – Haunts (Jetsam-Flotsam)

pg.lost – Oscillate (Pelagic Records)

Show Me a Dinosaur – Plantgazer

Collapse Under the Empire – Everything We Will Leave Beyond Us

Still Motions – Mirrors (Post. Recordings)

First Came the Shadow – Aridity

iiah – Terra

Et en bonus, un single inédit de Brutus et un titre d’un EP de Hyedra complètent la playlist.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w8zeSqyfxAlQ3jAKBJunRXX

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/17Mnf2feCLMjyFAFHW0aSA

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/8679739382