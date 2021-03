Post-Rock Discoveries (02-2021)

Toute l’actualité Post-Rock de ce début d’année en vidéo, c’est la nouvelle édition de Post-Rock Discoveries. Ce mois-ci, on retrouve en playlist des titres de Mogwai, Pictures of Wild Life, Laveda, God Is an Astronaut, VAR, Weal, Lop Abuse on Somebody, Stone From the Sky, Habitants, A Sudden Burst of Colour, Baulta et When Waves Collide.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Wqbjapo6AtEu-9ezK4viG

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/5MKYDLPGY7fnhfNxQLxlGG

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/5088284404