Best Post-Rock Videos of 2019

Profitons de ce début d’année pour passer en revue les meilleures vidéos Post-Rock partagées sur la page Facebook de Zirck Radio durant 2019. Sélectionner 20 vidéos s’est révélé être difficile, l’année ayant été très riche tant en quantité qu’en qualité. 2019 a été un très bon millésime pour le Post-Rock de manière générale !









Numéro 20 : Venice May – Tinning Ice



Numéro 19 : Brutus – Cemetery



Numéro 18 : Holy Fawn – Dark Stone



Numéro 17 : We Are Impala – Rituals



Numéro 16 : Tides of Man – New Futures



Numéro 15 : La Macchina di Von Neumann – Qui Una Volta Era Tutta Campagna



Numéro 14 : Cosmos – Spirit of the Valley



Numéro 13 : Monuments – Wess Meets West



Numéro 12 : Catacombe – Carrossel



Numéro 11 : Syberia – Empire of Oppression



Numéro 10 : Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut – Am Adus Băutură, Fetelor



Numéro 9 : Alnea – Farewell



Numéro 8 : Driving Slow Motion – Of the Sea



Numéro 7 : Collapse Under The Empire – Beyond Us



Numéro 6 : Lost in Kiev – Persona



Numéro 5 : Once Upon A Winter – Reynisfjara



Numéro 4 : Crows in the Rain – Unfinished Dream of Sadako



Numéro 3 : Fragile Animals – Come Down



Numéro 2 : The End of the Ocean – Desire



Numéro 1 : The Shaking Sensations – In Dead Silence, Hang Your Ghosts