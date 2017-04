Un groupe malaisien au nom mystérieux, un album au titre étrange A Phantasm; Antithetical et une cover énigmatique, le cocktail nous donne un résultat étonnant par la maturité des compositions et l’efficacité des riffs. Si l’originalité n’est sans doute pas le principal atout de l’album, Reset to Zilch parvient à nous transporter sans fausse note sur toute la longueur de ce A Phantasm; Antithetical. Il s’appuie pour cela sur des influences Metal portées par une belle instrumentation Post-Rock et un grand sens mélodique.





