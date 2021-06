New Wave of Shoegaze

Cette nouvelle playlist spéciale de Zirck Radio est consacrée au Shoegaze. Les groupes sélectionnés pratiquent un Shoegaze récent pouvant aller de la Dream Pop au Doomgaze, mais toujours avec une grosse influence Post-Rock bien sûr. On y retrouve Laveda, Bound, Fragile Animals, VAR, Slow Crush, Holy Fawn, Habitants, Last Leaf Down, Lunation Fall, Iress, Blankenberge et Outlander.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w8ZeKSex4-PY9z0qLiMfFcN

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/2AXbIbMVFdWGNaVMULf9M5

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/9072783462