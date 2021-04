Post-Rock Discoveries (04-2021)

La nouvelle édition de la playlist Post-Rock Discoveries revient sur les dernières nouveautés Post-Rock de ce début d’année. Et les français ne sont pas en reste ce mois-ci, avec les parisiens When Waves Collide et les lyonnais Where Mermaids Drown et Lunation Fall.

Par ailleurs, on y retrouve également des titres de Sara Zozaya feat. ṘO, Secret Gardens, Mogwai, Fort, Flu Flu, A Place in Between, Pictures of Wild Life, Krane et Outlander.

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w9Wqbjapo6AtEu-9ezK4viG

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/5MKYDLPGY7fnhfNxQLxlGG

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/5088284404