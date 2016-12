Northerner est un groupe de tout jeunes américains du Michigan ayant publié un premier EP en mars 2014. Leur Post-Rock inspiré est relativement puissant et d’une belle technicité, il est également légèrement teinté de shoegaze. Un groupe prometteur qui va vite de l’avant, un premier album intitulé Fear Not, Therefore est prévu pour cet automne.





- Le site officiel de Northerner