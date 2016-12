Comme Jakob et Kerretta, Sora Shima est un trio néo-zélandais. Après 8 ans d’existence, il a publié en février 2014 son premier album intitulé You Are Surrounded. Le groupe maîtrise parfaitement les samples et l’adjonction de sons électros aux belles guitares vives et énergiques. Il nous délivre ainsi un Post-Rock moderne et frais.





