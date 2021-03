Post-Rock Live

Parce que le live nous manque énormément, cette playlist spéciale regroupe des titres en live de toutes sortes, qui ont été publiés sur des albums ou des EP et qui sont également disponibles en vidéo. On y retrouve des extraits de :

Brutus – Gand 2019

Long Distance Calling – Hambourg 2019

Ranges – Post. Festival 2019

Pelican – Dunk!festival 2016

VAR – Orgelsmidjan

The End of the Ocean – Audiotree 2019

Stone From the Sky – La Grange

Caspian – Audiotree 2016

Laveda – Audiotree 2020

Sleepmakeswaves – Audiotree 2016

Outrun the Sunlight – Emerge

Russian Circles – Audiotree Far Out

La playlist est disponible :

– en vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoemfHPj2w-xkxDVC67yiek_wSQT0D3n

– sur Spotify : https://open.spotify.com/playlist/1gQxoXRNlxZ1HG427N0ZK5

– sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/playlist/8863804262