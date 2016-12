Sky Architects est un groupe danois qui s’était déjà un peu fait remarquer par un premier album et par leur présence au Dunk Festival 2012. Ils reviennent cette année avec un nouvel album intitulé The Hollows. Leur musique est une mixture entre un Rock américain très actuel, un Post-Rock européen au son tendance Collapse Under the Empire et une touche Pop surtout au niveau du chanteur. Ce dernier est néanmoins remarquable, il est étonnant que le groupe se permette de s’en passer sur bon nombre de titres.

Le single The Hollows démarre sur un Post-Rock très énergique pour enchaîner de manière plus douce sur un chant insistant. Le titre Spiralling se voit gratifié d’un featuring de Odd Shapes, un DJ danois. Le résultat est une addition très réussie du Post-Rock de Sky Architects et de l’Électro de Odd Shapes, tous deux de haut niveau. Alleviate, morceau déjà très fort à la base, bénéficie dans une version bonus d’un featuring de Stine Dreier dont la voix un peu acidulée peut faire penser à Cœur de Pirate. La chanteuse ajoute une touche féminine au titre sans trop le surcharger et le rend encore plus attachant.

Le groupe communique peu sur le sujet, mais cela ne semble pas moins vrai, Sky Architects s’est séparé juste après avoir publié ce nouvel album sur Bandcamp en « Name your price ». The Hollows est pourtant très abouti et avec son Post-Rock très énergique, ses mélodies très efficaces, son chanteur étonnant qui s’efface néanmoins devant les guitares quand cela est nécessaire et ses featurings intéressants, il ne manque vraiment pas d’attraits.





