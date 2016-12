Ce When The Structures Fail Us de Wess Meets West est l’archétype de l’album Noisy Post-Rock américain. Des morceaux longs mais pas trop, de belles mélodies, une légère touche d’électro, une tendance globalement assez punchy et quelques rares passages chantés en cœur, tout y est, y compris les titres un peu absurdes des compositions. La production est bonne et l’album est de qualité constante. On regrettera peut-être justement qu’il n’y ait pas plusieurs morceaux qui sortent vraiment du lot, pour hisser When The Structures Fail Us au niveau des meilleures sorties Post-Rock de l’année.





